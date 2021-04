Julien De Sart heeft zijn nieuwe club gekozen: "Ik wil een stap vooruit zetten"

Het seizoen van KV Kortrijk en Julien De Sart zit er al op, De Kerels konden zich niet plaatsen voor de play-offs. De Sart, die bij Kortrijk nog tot het einde van dit seizoen onder contract staat, stapt deze zomer over naar een nieuwe club.

Julien De Sart verliet België en Standard Luik vier jaar geleden voor een avontuur in Engeland. Na ervaring bij Middlesbrough en Derby County te hebben opgedaan en fysiek verbeterd te zijn, maakte de middenvelder in 2017 zijn terugkeer naar België bij Zulte Waregem.

Al snel had hij zijn beste niveau beet bij de West-Vlamingen. Na Zulte Waregem ging hij naar KV Kortrijk waar hij nu drie goede seizoenen achter de rug heeft. Nu is de Luikenaar dus klaar voor een nieuwe uitdaging.

Afscheid

De Kortrijk-speler nam maandag op sociale media afscheid van de fans. "Het is geen geheim meer, maar na drie mooie jaren is het tijd voor afscheid", vertelde de middenvelder. "Ik wil een stap voorwaarts zetten en me aansluiten bij een club met meer prestige, waar ik progressie kan blijven zetten”, zei de 26-jarige Waal.

Beslissing gemaakt

“Ik heb verschillende aanbiedingen gekregen, van zowel clubs uit België als clubs uit Frankrijk. Ik kon ook voor het grote geld buiten Europa gaan spelen, maar daar zie ik mezelf nog niet heen gaan op 26-jarige leeftijd”

“Ik heb lang nagedacht en mijn besluit een paar dagen geleden genomen. Ik heb gekozen voor de club waar ik, volgens mij, het meeste progressie kan maken. Over een paar dagen maak ik mijn keuze bekend", meende de middenvelder

© photonews

Teleurstellend seizoen

KV Kortrijk eindigde dit seizoen als 14e met 39 punten. "Ons seizoen was teleurstellend. Na onze 2-1 overwinning op Genk begin januari, ging alles steeds minder en minder. Mboyo, Lepoint en Van der Bruggen waren tijdens de wintermercato vertrokken, evenals onze coach. Het evenwicht van de ploeg werd op die manier aangetast. De nieuwe coach Luka Elsner kwam met nieuwe ideeën, maar het kost tijd om een nieuwe filosofie toe te passen. We hebben spijt omdat we dit seizoen beter hadden kunnen doen", zegt de voormalige Kortrijk-speler.

Het seizoen van Kortrijk is voorbij, maar Julien De Sart kan nog niet op vakantie. "We trainen nog tot half mei, dat is goed om het ritme erin te houden. We spelen nog twee vriendschappelijke wedstrijden tegen Deinze en Club NXT", aldus Julien De Sart.