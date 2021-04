🎥 Flitsende promotievideo moet supporters warm maken voor play-offs

Dit weekend is er nog de bekerfinale, maar vanaf volgend weekend gaan we opnieuw als een tierelier in de Jupiler Pro League. Mét play-offs.

Nog zes speeldagen en dan kennen we de kampioen en de ploeg die als tweede naar de voorrondes van de Champions League mag. 🔥 | Play-offs are calling! 📲🇧🇪 pic.twitter.com/ecPQnS1hhE — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 21, 2021 Er werd alvast een duidelijk filmpje gemaakt met een aantal van de sterren van de Jupiler Pro League om de fans wakker te maken voor de eindstrijd. Simon Mignolet eist zijn rol op in het filmpje, net als onder meer Lukas Nmecha. En hoeft het te verbazen dat ook Didier Lamkel Zé een vooraanstaande rol krijgt?