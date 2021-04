Middenvelder die cruciaal was in de redding van Waasland-Beveren is verkozen tot 'Jupiler Man of the match'

Louis Verstraete was het voorbije weekend een cruciale speler in de redding van Waasland-Beveren door twee doelpunten te scoren tegen OH Leuven. Hij wordt daar nu voor beloond, want hij werd verkozen tot 'Jupiler Man of the match'.

De 21-jarige Louis Verstraete heeft niet veel plezier beleefd aan dit voetbalseizoen, maar in de laatste wedstrijden was hij nog een belangrijke speler in de redding van Waasland-Beveren. Zo deed hij het telkens uitstekend als defensieve middenvelder. Het voorbije weekend werd Verstraete zelfs de held van Waasland-Beveren door twee zeer belangrijke doelpunten te scoren tegen OHL. De Pro League heeft hem daarom verkozen tot 'Jupiler Man of the match'. ✅ Scored a brace & saved Waasland-Beveren from direct relegation



👑 Louis Verstraete had to be your '@Jupiler Man of the match'! #JPL #Jupiler #ManoftheMatch #JupilerMOTM pic.twitter.com/7Dzz1fe3mc — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) April 22, 2021