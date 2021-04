"Dit is om de put te dempen" en "Coucke moet hopen dat Anderlecht er sportief en financieel opnieuw bovenop raakt"

Marc Coucke heeft heel wat miljoenen schulden van Anderlecht aan hem laten schieten en zo de put gedempt die er bij paars-wit is. Dat bleek mee uit de Raad van Bestuur waar een kapitaalsverhoging werd goedgekeurd.

Door de kapitaalsverhoging is er nu een put gedempt (lees hier nog eens meer over de zaak). Maar het moet niet betekenen dat paars-wit nu opnieuw ongebreideld de markt op kan.

Hocus pocus

"Het is een beetje financiële hocus pocus. Het is schuldverlichting, maar Coucke is dat geld wel definitief kwijt", aldus Dries Bervoet van De Tijd tegen Sporza.

"Waar Coucke vooral op moet hopen is dat Anderlecht er financieel en sportief weer bovenop geraakt. Maar ik denk dat hij er rekening mee houdt dat hij een belangrijk deel zal kwijt zijn."