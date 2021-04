Had Charleroi Belhocine sneller moeten ontslaan? Bayat reageert: "Clubs die dat deden hebben ook niet gehaald wat ze hoopten"

Mehdi Bayat heeft als sterke man van Charleroi de knoop doorgehakt en Karim Belhocine de deur gewezen. Had dat niet vroeger moeten gebeuren?

Mehdi Bayat - en met hem het voltallige bestuur van Charleroi - gingen de voorbije jaren prat op stabiliteit binnen de club.

Maar dit seizoen ging het plots wel heel slecht onder Belhocine na de 18 op 18. Had de club niet sneller het geweer van schouder moeten veranderen?

Stabiliteit

"Misschien had het beter geweest om bijvoorbeeld in januari al een nieuwe coach te zoeken. Het was sowieso moeilijk geweest om slechter te doen de voorbije maanden dan nu", aldus Bayat.

"Maar stabiliteit is een principe dat voor mij heel duur is. Als je ziet welke clubs hun coach hebben buitengegooid dit seizoen, zijn zij ook niet geslaagd in wat ze daarmee hoopten te bereiken."