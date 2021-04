"Hij heeft hier niet alleen een verleden en een heden, maar ook een toekomst": Mechelen gaat hard en legt opnieuw speler langdurig onder contract

Na de contractverlenging van Nikola Storm op woensdag is het ook op donderdag opnieuw raak Achter de Kazerne.

Zo heeft nu ook doelman Yannick Thoelen een nieuw contract getekend Achter de Kazerne, dat hem tot 2025 in Mechelen houdt.

2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ I Goeiemorgen iedereen. We starten de dag met de tweede contractverlenging op evenveel dagen tijd 💛❤️



Yannick Thoelen verlengde tot 2025 🖋



Meer info vind je op onze website 📲#nomatterwhat — KV Mechelen (@kvmechelen) April 22, 2021

“Door deze nieuwe overeenkomst heeft Yannick hier niet alleen een verleden en een heden, maar ook een toekomst”, aldus sportief directeur Tom Caluwe op de webstek van De Kakkers.

Ook Thoelen zelf is in de wolken: "Het nieuwe contract straalt appreciatie uit voor mijn harde werk. Ik voel mij goed in Mechelen en ik heb hier een goeie band met iedereen."