CEO Anderlecht tevreden met kapitaalsverhoging: "Meer ruimte gecreëerd om aan een betere ploeg te bouwen"

Goed nieuws voor Anderlecht. De kapitaalsverhoging van 25 miljoen euro werd namelijk goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Zo is er ook meer ruimte gecreëerd om een sterke ploeg te bouwen.

Jos Donvil, de CEO van Anderlecht, is uiteraard tevreden, maar hij legt ook uit dat het om een project van lange termijn gaat. "De engagementen uit het verleden kunnen niet op korte tijd uitgewist worden. Het zal afgebouwd worden en langzaam maar zeker weer zuurstof geven om onze plaats te verbeteren", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.

Toch zouden er al wel stappen gezet kunnen worden om de ploeg te versterken tegen volgend seizoen. "We gaan met de sportieve cel bekijken hoe we de ploeg beter kunnen maken voor volgend seizoen. Er is zeker meer ruimte gecreëerd om aan een betere ploeg te bouwen."