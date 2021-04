Mehdi Bayat komt met hommage aan ex-coach Karim Belhocine

De laatste noten klonken vals, maar de rest van de melodie mag je soms ook niet vergeten. Dat is toch alvast wat Mehdi Bayat lijkt te zeggen.

Karim Belhocine en Charleroi? Dat is na dit seizoen gedaan. "Hij is niet echt ontslagen, we hebben een discussie gehad over de zaken en zijn tot de conclusie gekomen dat het einde samenwerking is", aldus Bayat.

Niets verwijten

"Buiten de resultaten om kunnen we Karim Belhocine echt niets verwijten. Dankzij hem hebben we records gebroken. Belangrijke records in de clubgeschiedenis."

"We hebben een knappe derde plaats gehaald vorig seizoen, dit seizoen zijn we begonnen met 18 op 18, ... We mogen geen kortetermijngeheugen hebben ... Hij verdient het beste en heeft alles gegeven voor de club."