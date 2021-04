Pep Guardiola komt met nieuwe update over Kevin De Bruyne: "Dat komt te vroeg"

Onheilsberichten vanuit Engeland enkele dagen geleden, waar de blessure van Kevin De Bruyne mogelijk vrij ernstig zou kunnen zijn. Pep Guardiola heeft zich nu ook nog eens uitgelaten over de zaak.

Kevin De Bruyne viel in de halve finales van de FA Cup uit met een enkelblessure, Pep Guardiola gaf na de match aan dat het er niet goed uit zag.

Normaal gezien mocht zondag al meer nieuws verwacht worden, maar de voorbije dagen was het wachten op nieuws of uitsluitsel.

1/2e finales Champions League?

Nu is de coach van The Citizens op de proppen gekomen met een update. "Hij boekt vooruitgang en zijn blessure is minder erg dan verwacht", klinkt het hoopvol.

"De finale van de League Cup? Die komt te vroeg, vrees ik. Maar misschien raakt hij fit voor de halve finales van de Champions League."