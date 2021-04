Interesse van Ajax in Van Crombrugge lijkt verleden tijd: Amsterdammers praten met Vitesse-doelman

In mei vorig jaar raakte bekend dat Ajax verregaande interesse zou hebben in Hendrik Van Crombrugge. Het was niet de eerste keer dat de Amsterdammers interesse hadden in de doelman van Anderlecht, maar nu houden ze iemand anders in het oog.

Onana, de eerste doelman van Ajax, kreeg in de loop van dit seizoen een dopingschorsing. Daarom moeten ze bij Ajax op zoek gaan naar versterking in doel. Vitesse-doelman Remko Pasveer staat op de radar van de Amsterdammers. De 37-jarige doelman maakte openbaar dat hij zijn contract bij Vitesse niet zou gaan verlengen. Nu meldt De Telegraaf dat Ajax aan het praten is met de ervaren doelman. Als Ajax rond geraakt met Pasveer lijkt een overstap van Van Crombrugge heel ver weg. Na een seizoen vol blessureleed was de kans sowieso wel erg klein. Vorig jaar wilden de Amsterdammers nog 10 miljoen op tafel leggen voor de Belgische international.