Goemaere nuanceert 'gekochte titel' Club Brugge: "Gedwongen om geld te verdelen"

In een trailer voor 'President', een programma van Play Sports, pakte uit met een quote van Vincent Goemaere, die stelde dat Club Brugge zijn titel van vorig seizoen 'had gekocht'. Iets wat voor een hoop verontwaardiging zorgde. De voorzitter van Cercle Brugge nuanceerde nu een en ander.

In HLN geeft Goemaere meer duiding bij die uitspraak. "Helemaal uit de context gerukt." Omwille van het stopzetten door corona wilden enkele clubs de competitie nietig laten verklaren. Zo zou Club Brugge, ondanks een ruime voorsprong, geen landskampioen worden. Zover kwam het echter niet, al moest Club Brugge hiervoor wel een prijs betalen. Blauw-zwart moest immers een deel van de inkomsten uit Europees voetbal afstaan aan de andere clubs. En net dat is waarop Goemaere doelde. "Schrapping had betekend dat Club de titel kwijt was. Uiteindelijk zijn ze dus gedwongen om solidair te zijn en geld te verdelen." "Ik heb nooit gezegd dat ze niet de sportieve kampioen waren, integendeel. Met mijn quote stelde ik vooral de werking van de Pro League in vraag. Het zijn zij dier ervoor gezorgd hebben dat Club zijn titel moest 'kopen'", besluit Vincent Goemaere.