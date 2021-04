Twee jonge Belgen op de rand van degradatie met Parma

Parma verloor de 'zespuntenwedstrijd' tegen Crotone met twee Belgen in de basis. Door deze nederlaag lijkt de degradatie bijna onafwendbaar.

Voor de zespuntenwedstrijd zette trainer Roberto D'Aversa twee Belgen in de basis namelijk Daan Dierckx (ex-Racing Genk) en Maxim Busi (ex-STVV & ex-Sporting Charleroi). Zij konden echter niet verijdelen dat Parma bij de rust al tegen een 1-3-achterstand aankeek. Hernani had de openingsgoal van Magallan nog uitgewist, maar ook Simy en Ounas scoorden nog.



In de tweede helft knokte Parma zich echter terug. Binnen de tien minuten kwam het langszij dankzij doelpunten van Gervinho en Mihaila. Crotone ging echter alsnog met de zege lopen door een penaltygoal van Simy: 3-4.

Er zijn nog vijf wedstrijden te spelen voor Parma en ze hebben 11 punten achterstand op een veilige 17de plaats. Crotone heeft dankzij deze winst nog even mathematisch een kans op het behoud in de Serie A maar met 13 punten achterstand lijkt degradatie onvermijdelijk.