Leye over de rol van Michel Preud'homme bij zijn coaching: "Ik ben niet zijn handpop"

Mbaye Leye kan vandaag al na vier maanden zijn eerste prijs als trainer pakken. Buitenstaanders vragen zich nog altijd af hoeveel Michel Preud'homme betrokken is bij zijn coaching. De Senegalese trainer van de Rouches heeft daar een duidelijk antwoord op.

Preud'homme heeft een rol als adviseur en daar maakt Leye gebruik van. "Het is toch normaal dat hij nog op de club aanwezig is? Je weet toch dat hij ­ondervoorzitter is van de club en dat hij hier een bureau heeft. Michel was er samen met Bruno van overtuigd dat ik het werk aankon. Daarom heb ik deze kans gekregen", aldus Leye in HLN.

"Michel geeft soms ­advies over hoe ik bepaalde dingen kan perfectioneren. Ik ben bijvoorbeeld voorstander van de manier van spelen van Liverpool. Agressief zijn, de bal snel veroveren. Als Michel me dan helpt om bepaalde dingen uit te werken… Daar is niets mis mee, lijkt me. Maar de coach beslist hoe we uiteindelijk spelen. En wie is de coach? Moi."

De uiteindelijke sportieve beslissingen liggen bij hem. "Ik ben niet de handpop van Michel Preud’homme zoals sommige mensen laten uitschijnen. Ik licht hem en Bruno wel voor elke wedstrijd in over hoe we het gaan aanpakken. Puur informatief. Ik vind het niet meer dan normaal dat zij daarvan op de hoogte zijn."