Vertrokken bij Brugge en nu weer op de bank bij OHL: "Als hij op zijn kwaliteiten wordt uitgespeeld, is hij één van de betere van België"

Siebe Schrijvers ging in januari zijn geluk beproeven bij OH Leuven. Bij Club Brugge kwam hij te weinig aan spelen toe, maar ook aan Den Dreef zit hij op de bank. De reden is makkelijk te vinden: zijn positie bestaat niet in het systeem van Marc Brys.

Schrijvers komt het best tot zijn recht als tweede spits, maar in de 4-3-3 van Brys moet hij op de flank spelen. “Ach, als Siebe op zijn kwaliteiten wordt uitgespeeld, is er geen discussie”, zegt zijn makelaar Nico Vaesen in KVW. “Dan gaat hij nooit uit de ploeg en is hij een van de betere in België. Hij is geen typische winger, maar in een functie zoals onder Albert Stuivenberg bij Genk, met de vrijheid om naar binnen te komen, kan Siebe ook op de flank spelen.”

Maar waarom dan de keuze voor OHL, waar het duidelijk was dat ze hem niet als tweede aanvaller zouden uitspelen? "Als je hem alleen naar een club kunt brengen die 3-5-2 of 4-4-2 speelt, worden de mogelijkheden beperkt. Je weet ook: in het hedendaagse voetbal mag je je niet vastpinnen op één positie. Siebe kan op verschillende plaatsen uit de voeten, maar heeft nu een beetje stabiliteit nodig. Als je lang weinig speelde, kan je dat niet camoufleren, zeker niet bij een coach die veel en hard traint.”