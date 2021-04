OFFICIEEL: Anderlecht haalt Refaelov binnen: "Kan jonge spelers op en naast het veld beter maken!"

RSCA bevestigt de vele berichten in de media: Lior Refaelov komt volgend seizoen naar Anderlecht. De voormalige Israëlische international, dit seizoen al goed voor 14 doelpunten en 12 assists, speelt de komende twee seizoenen voor RSCA.

Peter Verbeke, Sports Director van Anderlecht, geeft al iets meer uitleg: "Iedereen kent de kwaliteiten van Lior en het is duidelijk dat deze heel goed aansluiten op het voetbal dat wij voor ogen hebben. Door zijn ervaring maar zeker ook door zijn enorme drive en professionalisme is hij iemand die onze vele jonge spelers op en naast het veld beter kan maken. In die zin kan Lior de ontwikkeling van deze spelers versnellen en tegelijk ook belangrijk zijn voor de club met goals en assists."

Nu is het wel de vraag hoe Antwerp hierop gaat reageren. De kans is groot dat Refaelov straks naar de B-kern verwezen wordt en niet meer mag meespelen in de play-offs. Al heeft Frank Vercauteren daar ook wel nog iets in te zeggen. Het bestuur wil alvast consequent blijven nadat ze eerder Juklerod niet meer lieten spelen.