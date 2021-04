'Refaelov maakt vandaag zijn toekomstplan bekend'

Het zit er dan toch wel degelijk aan te komen, een erg gevoelige overstap van een van de belangrijkste spelers van de laatste jaren in België.

Refaelov is einde contract in juni bij Antwerp en zal vervolgens een contract tekenen bij RSC Anderlecht, zoveel is duidelijk.

Maandag al aankondiging

Meer zelfs: volgens Het Nieuwsblad is de deal niet enkel rond, maar zal de Gouden Schoen de deal maandag al aankondigen.

Op die manier hoeft er geen twijfel meer te bestaan over de toekomst van de winger uit Israël. Mogelijk heeft een en ander ook repercussies op de play-offs, waar zowel Anderlecht als Antwerp zullen strijden om plek 2 en voetbal in de Champions League-voorrondes. (Lees het HIER nog eens na)