Grijpt Antwerp in en speelt het zonder sterkhouder in play-offs?

Het zit er dan toch wel degelijk aan te komen, een erg gevoelige overstap van een van de belangrijkste spelers van de laatste jaren in België.

Refaelov is einde contract in juni bij Antwerp. The Great Old is ondertussen wel in actie geschoten om hem aan boord te houden, maar zou te laat komen.

Want: de winger was afgelopen weekend al op Neerpede om de laatste details te regelen voor een contract dat hem volgend seizoen bij Anderlecht doet spelen.

B-kern?

Het doet natuurlijk volgens Het Laatste Nieuws ook meteen de vraag rijzen wat Antwerp met hem gaat doen de komende weken.

In januari werd al beslist dat er geen dienst meer werd gedaan op Juklerod, die deze zomer zal verkassen. Mogelijk vliegt nu dus ook Refaelov uit de ploeg in de strijd om plek 2 en een beter Europees ticket.