Zidane rekent op Hazard tegen ex-club: "Ik zie geen twijfels, hij zal het team heel wat bijbrengen"

Hout vasthouden, maar Eden Hazard zag er dit weekend fit uit tegen Getafe. Trainer Zinedine Zidane rekent dan ook op hem voor het duel met zijn ex-club Chelsea.

Hazard is een icoon bij de Londense club, waarvoor hij meer dan 100 doelpunten scoorde en twee titels mee won. Daarnaast stak hij ook de Europa League-trofee twee keer in de lucht en de FA Cup. "Ik zie geen twijfels meer bij Eden", sprak Zidane vandaag op zijn persconferentie. "Het zag er heel goed uit zaterdag. Dat was het belangrijkste: dat hij geen last had van zijn vroegere problemen."

Normaal gezien zal Hazard nog niet in de basis starten, maar hij kan wel iets bijbrengen. Zaterdag was hij in het kwartier dat hij op het veld stond de gevaarlijkste man van de wedstrijd. "We zijn blij dat hij er terug bij is en hij zal het team nog veel bijbrengen", aldus Zidane. "Het is een halve finale en we verwachten een harde wedstrijd. Ik denk niet dat Chelsea enkel gaat verdedigen. Hopelijk zien we de beste versie van Real Madrid."