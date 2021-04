Opvallend: centrale verdediger vertrekt bij Beerschot, maar wordt wel ambassadeur van de club

Denis Prychynenko zal Beerschot deze zomer verlaten, maar hij blijft wel op een andere manier verbonden met de club. Zo zal de verdediger een ambassadeur worden van Beerschot.

De 29-jarige Duitser was al sinds 2016 bij de club aan de slag en dit seizoen speelde hij nog 16 wedstrijden op het hoogste niveau. Daarin was hij goed voor één doelpunt. Prychynenko is na de Strangers, Lozano en Radja Nainggolan de vierde ambassadeur van Beerschot.