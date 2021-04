Ex-KV Kortrijk-voorzitter Allijns haalt uit naar Maleisische eigenaar: "Hij zet de stad voor schut" en "Hij blokt een nieuw stadion af"

KV Kortrijk heeft een nieuw stadion nodig om verder te kunnen groeien en de continuïteit van de club te verzekeren. Ex-voorzitter Joseph Allijns ziet echter dat eigenaar Vincent Tan dat telkens afblokt en zo de toekomst van de club op het spel zet.

"Als we de toekomst van Kortrijk willen waarborgen, is een nieuw stadion echt wel noodzakelijk", zegt Allijns aan Sporza. "De heer Tan heeft jaren onderhandeld met de stad Kortrijk, over een participatie in een nieuw stadion. Finaal heeft hij afgehaakt."

Tan wil ook niet dat andere investeerders een stadion bouwen voor KVK. Hij wil immers geen forse huur betalen aan derden. De stad Kortrijk wil de zaak faciliteren, maar wordt hier voor schut gezet door de eigenaar, die alles afblokt."

Tan houdt de vinger strak op de knip. Volgens Allijns investeert hij amper in de club. "Kortrijk heeft altijd overleefd dankzij zijn transferbeleid, maar ons geluk zal ooit keren en dan komen we in moeilijkheden. We staan dan ook op een kruispunt: ofwel komt er een nieuwe stadion ofwel gaan we moeilijke jaren tegemoet."