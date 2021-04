Privileges voor Refaelov bij Antwerp: niet naar B-kern, in tegenstelling tot ploegmaat

Refaelov trainde deze voormiddag gewoon mee bij Antwerp, het lijkt er dus op dat de Israëliër gewoon in de selectie zal zitten tegen Genk, en niet naar de B-kern verwezen wordt. Zijn ploegmaat, Juklerod, werd wel verwezen naar de B-kern na zijn transfer naar Racing Genk bekend werd.

Het lijkt er dus op dat Refaelov geprivilegieerd is tegenover Juklerod bij de oudste club van ons land. Juklerod werd verwezen naar de B-kern na bekendmaking van zijn transfer naar Racing Genk, Refaelov blijft gewoon bij de eerste ploeg nadat bekend werd dat hij zou vertrekken naar Anderlecht.

Gisteren was de toekomstige middenvelder van Anderlecht jarig. Mevrouw Gheysens wou dat vieren, maar heeft de champagne weggezet en de catering afgebeld nadat bleek dat Refaelov had getekend bij Anderlecht. Vrijdag is de Israëliër er echter gewoon bij tegen Genk.