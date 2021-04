16 verkeerde beslissingen van de VAR en strengere regels voor play-offs - Scheidsrechtersbaas geeft uitleg

Scheidsrechtersbaas Bertrand Layec nodigde ons vandaag uit om het seizoen van de VAR eens te overlopen en om te spreken over de strengere aanpak in de play-offs. "Zaken die het imago van het voetbal schaden, zullen we niet meer aanvaarden."

Even wat cijfermateriaal: er waren dit seizoen 137 VAR-interventies, daarvan waren er 16 foutieve. Voor de play-offs heeft het Referee Department ook strengere instructies meegegeven zijn refs. Daarover hebben ze ook gesproken met alle coaches die aan de play-offs deelnemen. "Er zal niet meer aanvaard worden dat er opstootjes zijn. Van het moment dat er geduwd en getrokken wordt, zullen de twee aanstokers meteen geel krijgen."

Ook willen ze niet meer dat er spelers hun positie verlaten om ostentatief te komen protesteren. "Dat heeft ook geen zin, want een ref zal een beslissing niet meer herzien. Als een speler zijn positie verlaat om overdreven gesticulerend of roepend te komen protesteren, krijgt hij ook geel. Ja, zelfs als het de kapitein is. Er moet respect zijn, dat is voor mij heel belangrijk", aldus Layec.

Ook wou Layec benadrukken dat we in België niet slecht bezig zijn met de VAR. "We staan vierde in heel Europa qua effectieve speeltijd, met net onder de 30 seconden verloren per fout. In Turkije verliezen ze bijvoorbeeld 15 minuten aan VAR-interventies per match. Dat willen wij zoveel mogelijk beperken. De bedoeling is om een hoge lat aan te houden wat betreft VAR-interventies." Zo weinig mogelijk dus.