Antwerp heeft opvolger D'Onofrio in het vizier en het is een oude bekende

Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met Luciano D'Onofrio bij Antwerp, maar na alle commotie van de laatste weken lijkt zijn contract niet verlengd te worden. The Great Old heeft wel al een opvolger op de radar staan.

D'Onofrio kwam onder vuur na een artikel in GvA waaruit bleek dat niet iedereen op de Bosuil nog op één lijn zat met de technisch directeur. Ook de transfer van Lior Refaelov naar Anderlecht heeft hem geen deugd gedaan omdat hij veel te laat in actie is geschoten terwijl Paul Gheysens hem graag wou houden. Als de samenwerking stopt, denkt Antwerp aan Olivier Renard, schrijft Het Nieuwsblad. De 41-jarige ex-doelman was eerder al sportief directeur bij KV Mechelen en Standard en werd door D'Onofrio in 2019 naar Antwerp gehaald. Daar overtuigde hij Wesley Hoedt en Martin Hongla om voor de Bosuil te kiezen. Hij vertrok echter al vlug naar de MLS waar hij bij Montreal Impact de sportieve lijnen uitzet. Samen met Lauren Ciman, die hij opleidt als zijn opvolger.