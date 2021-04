Heeft KAA Gent via licentiedossier uitgaande transfer aangekondigd? "Transfer van 15 miljoen euro tijdens transferperiode"

KAA Gent verkreeg zonder problemen een proflicentie voor volgend seizoen. Maar er staat toch een héél opvallend punt in het licentiedossier van de Oost-Vlamingen. Is de eerste uitgaande transfer al een feit?

We hebben het over volgende passage in het licentiedossier van de Buffalo’s: “De voorziene uitgaande transfer ten bedrage van vijftien miljoen euro tijdens de transferperiode van juli en augustus 2021.”

Met andere woorden: bij het indienen van het licentiedossier houdt KAA Gent al rekening met het vertrek van Roman Yaremchuck. De aanvaller maakte het eerder dit seizoen al bont door een transfer te eisen, maar schikte zich uiteindelijk na de komst van Hein Vanhaezebrouck.

Prijskaartje

De Buffalo’s zullen Yaremchuk deze zomer dus wél laten vertrekken. Maar zoals te lezen staat in het licentiedossier moeten geïnteresseerde clubs met minder dan vijftien miljoen euro op de bankrekening zich niét melden.