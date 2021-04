Manchester City buigt, kraakt en... pakt via De Bruyne uiteindelijk een optie op de finale van de Champions League

Manchester City heeft vanavond een optie genomen op een finaleplaats in de Champions League. De Engelsen wonnen met 1-2 in het Parc des Princes van PSG. Al hadden Kevin De Bruyne en ploegmaats het allesbehalve onder markt.

Meer zelfs: Manchester City zag af. Manchester City boog. Maar Manchester kraakte niét. PSG was een uur lang de betere ploeg. Maar uiteindelijk telt enkel het scorebord na negentig minuten.

Na amper een kwartiertje voetballen buffelde Marquinhos de thuisploeg al op voorsprong. De Franse grootmacht duwde the Citizens in het defensief. Pep Guardiola wist eventjes niet van welk hout pijlen te maken.

© photonews

En dan was daar... Kevin De Bruyne. Al moeten we zelf ook toegeven dat Dame Fortuna aan Engelse kant stond. Een voorzet van de Rode Duivel gleed aan alles en iedereen voorbij. Inclusief aan Keylor Navas, 1-1.

Manchester City rook een kans en ging eindelijk in de aanval. Amper zeven minuten later was het al 1-2. Een vrije trap van Riyad Mahrez ging pardoes door de muur. Mogen zo'n tegendoelpunten in een halve finale van het Kampioenenbal eigenlijk vallen?

Neymar en Mbappé, weet u wel...

PSG eindigde uiteindelijk met z'n tienen na een rode kaart voor Idrissa Gueye. Manchester City mag dit in de terugwedstrijd niét meer laten schieten. Al mogen de troepen van Guardiola zich ook allesbehalve al in de finale rekenen. Neymar en Kylian Mbappé, weet u wel...