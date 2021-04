Coucke beseft dat er meer diversiteit in het voetbal moet komen: "Bij ons zijn het ook allemaal blanke mannen van rond de 50"

Volgende week gaat de documentaire FC United op Canvas van start. Gisteren werd er in De Afspraak al naar vooruitgeblikt met Cyriel Dessers en Anderlecht-eigenaar Marc Coucke. Die laatste beseft dat er nog veel werk is in het voetbal qua diversiteit.

"Bij ons zijn het ook blanke mannen van gemiddeld 50 jaar. Kompany heeft me daar een jaar geleden ook over aangesproken. We zijn een heel open club, zei hij, maar daar helemaal bovenaan niet", klonk het. Coucke zou wel willen pleiten voor bepaalde quota. "Ik zou dat durven. Het voetbal stelt zich graag voor als een voorbeeldsector. Maar neem nu beursgenoteerde bedrijven. Daar werd ook al 20 jaar gezegd dat er meer diversiteit nodig was, maar er is pas iets veranderd toen er quota gekomen zijn. En dat loopt goed, beter zelfs."

"Ik denk dat de Pro League die stap moet zetten en niet wij als club alleen. Ze kunnen bijvoorbeeld zeggen: in elke Raad van Bestuur moet er een vrouw zitten en een persoon met een migratie-achtergrond."