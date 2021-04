Maakt Kylian Mbappé ook tegen Manchester City het verschil?

Het is woensdagavond, tijd voor de kraker tussen Paris Saint-Germain en Manchester City in de halve finale van de Champions League. Wie zet de eerste stap op weg naar de finale in Istanbul?

Paris Saint-Germain en Manchester City stonden slechts drie keer eerder tegenover elkaar: tweemaal in de Champions League en één keer in de Europa League. The Citizens wonnen één keer, terwijl de andere twee ontmoetingen onbeslist bleven.

Goede reeks

Paris Saint-Germain en Manchester City presteren in de eigen competitie goed. De ploeg van Mauricio Pochettino won vier van de laatste vijf wedstrijden in de Ligue 1. Het overige duel ging verloren. De formatie van Pep Guardiola kan dezelfde cijfers overleggen. Komt er woensdag wel een winnaar of eindigt het duel in een gelijkspel?

Scoort Manchester City opnieuw twee keer?

Manchester City wint de laatste tijd veel wedstrijden. Toch blijft de score meestal beperkt. De Engelse club maakte in zes van de laatste negen wedstrijden (alle competities) telkens twee doelpunten. Zo ook in de dubbele confrontatie met Borussia Dortmund in de kwartfinale van de Champions League. Scoort Manchester City tweemaal tegen Paris Saint-Germain?

Moet Man City vrezen voor Mbappé?

Kylian Mbappé is bezig aan een droomseizoen. De Fransman was dit seizoen al goed voor acht doelpunten en drie assists in negen Champions League-duels. De 22-jarige aanvaller maakte bovendien zeven treffers en gaf één assists in de laatste vijf competitiewedstrijden. Scoort Kylian Mbappé ook tegen Manchester City?

Tips van de betFIRST Challengers

PSG was werkelijk outstanding tegen Bayern. Ze speelden ze met momenten helemaal aan flarden! Als ze dit tegen Man City ook doen, maken ze veel kans op winst! PSG wint, odd 3.35.

Man City houdt van dominantie en aanvallend voetbal, ¨PSG doet het via de vlijmscherpe counter. Wij verwachten veel goals! Over 2.5 goals, odd 1.71.

Kylian Mbappé speelt dit seizoen weer op een zeer hoog niveau. De Fransman scoorde al 8 keer in 9 Champions League wedstrijden. Hij is dé man bij PSG voor de goals. Mbappé scoort op elk moment, odd 2.50.