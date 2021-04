Geen Europees voor Standard? Dan moet de club met een nieuw plan aankomen bij de Licentiecommissie

De grootste kans misten ze afgelopen zondag: Standard hoopte zich in de bekerfinale te verzekeren van Europees voetbal. Dat is ook broodnodig voor de financiën.

Ze zullen wel eens gevloekt hebben in de Luikse tribune. De Europa League was een hele opkikker geweest voor de club, zeker voor de penningmeester. Standard heeft volgens HLN immers al Europees voetbal gebudgetteerd in het plan dat ze naar de Licentiecommissie stuurden.

De Rouches hebben afgezien door de huidige coronasituatie en kunnen Europees voetbal goed gebruiken. Ze moeten nu dus play-off 2 winnen om Europees voetbal binnen te halen. Lukt dat niet, moeten ze een nieuw businessplan opstellen.