Enige overgebleven bestuurder die de titel van OHL in 1B meemaakte: "Fans en spelers die samen pinten gaan drinken op de Oude Markt, dat zit er niet meer in"

In het huidige bestuur van OHL is enkel nog Chris Vandebroeck overgebleven uit de periode tien jaar geleden, toen OHL de poort naar 1A weer openbeukte. In HLN haalt de advocaat/bestuurder herinneringen op en ziet hij ook hoe het publiek stilaan warm is gelopen voor de Thaise eigenaars.

Toen OHL naar 1B zakte, daalden de toeschouwersaantallen. Ook na de overname was er veel scepsime, maar dat is intussen gekeerd. “In de Leuvense regio zijn de mensen heel kritisch. Zijn de uitslagen goed, dan zitten de tribunes vol en wordt er gedanst en gefeest. In mindere periodes is er veel kritiek en blijft een deel van de fans weg", zegt hij in de krant.

"Velen hadden ook grote twijfels bij de overname. Ook hevige critici van toen, beseffen nu dat de komst van King Power en van Vichai en zijn zoon Aiyawatt ‘Khun Top’ Srivaddhanaprabha een zegen was en is voor de club. Ik ben er zeker van dat zonder corona, de tribunes van Den Dreef dit knappe seizoen weer waren volgelopen.”

Maar dat kampioenenjaar blijft uitzonderlijk. ”Of de beleving en de ambiance dan zullen kunnen tippen aan die van het kampioenenseizoen, is nog de vraag, maar ik geloof er in. Fans en spelers die samen pinten gaan drinken op de Oude Markt, dat zit er in de steeds professionelere voetbalwereld waarschijnlijk niet meer in. Voor de titel spelen in 1A, dat is allicht iets te veel gevraagd. Bijvoorbeeld de bekerfinale spelen, zou een geweldig alternatief zijn. En de tribunes doen ‘ontploffen’, zoals tien jaar geleden.”