Club Brugge, Anderlecht en de revelaties vs Gent, Moeskroen en coaches ontslaan als kwalijke trend

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Club Brugge

Het was een beetje met ups en downs, maar globaal genomen was het echt genieten van wat Club Brugge dit seizoen op de mat heeft gebracht.

De kloof in de stand is dan ook niet klein te noemen, zelfs niet na de halvering van de punten. Nu op naar de titel, of komt er toch nog iemand voorbij?

Anderlecht

In youth we trust. Er werd de voorbije seizoenen wat smalend gedaan over Vincent Kompany en zijn aanpak, maar stilaan komt het er toch allemaal wat uit.

Paars-wit haalde dit seizoen play-off 1 en kan daar eigenlijk enkel en alleen maar tevreden om en met zijn.

Revelaties

KV Oostende haalde uiteindelijk net géén play-off 1, terwijl Beerschot en OH Leuven zelfs nog naast play-off 2 grepen.

Toch hebben we van alledrie de teams echt genoten. Oprecht genoten toch wel. En dat doet alleen maar het beste vermoeden naar de toekomst toe.

FLOP

AA Gent

Van alle toppers is AA Gent misschien de grootste teleurstelling. Een zevende plaats en play-off 2 is op zich misschien niet zó slecht, maar de ambities lagen heel wat hoger.

Dé uitdager worden van Club Brugge? Neen, dat is verre van gelukt. Herbronnen zal sowieso nodig zijn, zoveel is duidelijk.

© photonews

Coaches ontslaan is zelden de oplossing

Wat we van Gent mogen onthouden, maar ook van diverse andere ploegen overigens, is dat coaches ontslaan bijna nooit echt een oplossing is.

Geen van de teams die hun coach ontsloegen dit seizoen zijn er daarna merkelijk beter van geworden. Dat Genk nu de Beker won? Ja, maar van den Brom lag twee maand geleden ook nog op het kapblok. Cercle redde zich met Vanderhaeghe, Gent spande de kroon met vier coaches in totaal.

Moeskroen Kampioen

Het Ministerie van Sport is grote fan van Moeskroen, maar het was toch niet het jaartje van Les Hurlus zo is gebleken.

Uiteindelijk viel het doek en volgt er de sportieve degradatie naar 1B. Ondertussen liep het ook extrasportief allerminst en dus hangen nog zwaardere zaken als een Zwaard van Damocles boven het hoofd van de Henegouwers.