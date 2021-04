Na acht maanden miserie eindelijk boven Gents water: "Blij dat het seizoen nog niet gedaan is"

Alexandre De Bruyn maakte vorige zomer een mooie transfer naar AA Gent. Alles zag er goed uit tot hij zijn voorste kruisbanden van de linkerknie scheurde. Acht maanden revalidatie later mocht hij toch nog zijn debuut maken voor de Buffalo's.

De dag voor de eerste competitiematch sloeg het noodlot toe. Drie weken geleden maakte hij zijn debuut. “Toen ik in de selectie zat tegen Charleroi, was ik al in de wolken. Toen ik ook nog eens mocht invallen, was ik blij als een kind. En dan scoorde ik nog ook", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Een week later scoorde hij ook tegen Essevee. “Vadis zei me na de match dat ik uitstekende statistieken heb: twee goals én een assist. De coach feliciteerde me daags nadien ook met die assist. Ik begreep het niet. Welke assist? Tja, een bal die ik ontzette in de voeten van Bruno, die scoorde. Omdat we met 2-7 wonnen, kon iedereen er wel om lachen. Ik niet. Ik was razend op mezelf. Ik ben alleszins blij dat het seizoen nog niet gedaan is."