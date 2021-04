Edinson Cavani maakt nog maar eens indruk bij Manchester United, maar blijft hij wel? "Hij weet dat ik hem nog een jaar bij ons wil hebben""

Manchester United staat al met anderhalf been in de finale van de Europa League. In de heenwedstrijd van de halve finales haalde de Engelse topclub uit met duidelijke 6-2 cijfers tegen AS Roma.

Bruno Fernandes en Edinson Cavani waren donderdagavond de grote sterren bij Manchester United. Beide spelers waren goed voor twee doelpunten en twee assists in de 6-2 overwinning van de Engelse topclub tegen AS Roma. Alle fans van Manchester United zouden Cavani dan ook nog graag een jaar langer bij de Engelse topclub zien spelen, maar komt dat extra jaar er wel? Cavani werd de voorbije weken namelijk ook nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar de Boca Juniors. Na de wedstrijd tegen AS Roma was Ole Gunnar Solskjaer, de trainer van Manchester United, alvast duidelijk. "Hij weet dat ik hem nog een jaar bij ons wil hebben. Ervaren spelers staan er op de belangrijke momenten en dat heeft hij nog maar eens bewezen", aldus de Noor.





