Frank Raes ziet wat Anderlecht mist en wat Genk wel heeft

Voetbalcommentator Frank Raes analyseerde voor Sporza de deelnemers aan de Champions' play-offs en had daarbij toch een opvallende mening over wat er bij Anderlecht ontbreekt.

Hij ziet wel dat Anderlecht in de flow zit. "Het systeem van Kompany begint steeds beter te draaien. Zeker sinds hij de vleugelbacks wat anders positioneerde. Anouar Ait El Hadj is voor mij één van de revelaties. Hij speelt heel direct, steeds voorwaarts. En qua mindset doet hij me een beetje denken aan Cristiano Ronaldo: iemand die nooit twijfelt. Zelfs als El Hadj 7 keer naast schiet, durft hij de volgende keer weer te trappen. In iemand als Verschaeren zit meer twijfel."

Maar ze missen volgens Raes wel één wapen. Er is geen luftwaffe. "Hij is de beste spits van de competitie. Eigenlijk is Onuachu de man die Anderlecht mist - ze hebben geen "kopper"."