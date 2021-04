Van den Brom begrijpt het nog steeds niet: "Waarom konden die matchen niet omgedraaid worden"

John van den Brom trapt vanavond met Genk de Champions' play-offs op gang tegen Antwerp. Het bekerfeestje is verteerd en de Limburgers staan scherp. Al begrijpt Van den Brom nog steeds niet waarom zij vrijdag moeten spelen.

Genk speelde zondag nog de bekerfinale en maandag en dinsdag zullen toch wel kalme trainingsdagen geweest zijn. “Ik stel vast dat Anderlecht en Club Brugge zondag beginnen. Ik snap eigenlijk niet waarom de volgorde van beide wedstrijden niet omgedraaid kon worden. Dan hadden wij wat meer tijd gehad om ons fysiek en tactisch voor te bereiden", klinkt het in HBvL.

Van den Brom moet ook Toma in de basis zetten. "Niet vergeten dat de spelers deze week toch op een wolk hebben geleefd en dat ik met Bryan Heynen een belangrijke pion moet missen. Maar goed, ik ga niet al op voorhand zoeken naar excuses. Het is wat het is. We zullen er klaar voor zijn.”