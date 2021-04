OFFICIEEL: KV Kortrijk shopt en graait transfervrije speler van Union weg

Woensdag kwam Union met het nieuws naar buiten dat ze het contract van 6 spelers niet zullen verlengen. En één daarvan heeft alvast niet lang moeten zoeken naar een nieuwe club.

Want KV Kortrijk heeft zijn slag geslagen en Mathias Fixelles aangetrokken. De 24-jarige speler zette vrijdag zijn handtekening onder een contract van drie jaar.

Fixelles speelde 5 seizoenen bij Union in 1B en was ook in het huidige kampioenenjaar een vaste waarde in de basis van trainer Felice Mazzu maar zijn contract werd niet verlengd. Dit seizoen was hij in 25 wedstrijden goed voor 2 doelpunten in 2 assists.

Al speelde hij 5 jaar lang in 1B, Fixelles is al eens op bezoek geweest in Kortrijk. Twee seizoenen geleden moest Union namelijk tegen KV Kortrijk in play off 2. Er werd tweemaal gewonnen door Union, mét Fixelles in de basis. De trainer van Union toen? Luka Elsner...