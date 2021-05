🎥 Uitstekend resultaat voor Leandro Trossard en Brighton in de race om het behoud!

Op de 34ste dag van de Premier League ontving Brighton Leeds United.

Met Leandro Trossard aan de aftrap nam Brighton al snel de leiding in de wedstrijd tegen Leeds. De 1-0 voorsprong kwam er dankzij een penalty die werd omgezet door de Duitser Pascal Groß.



In het slot van de wedstrijd zette de voormalige Gunner Danny Welbeck de puntjes op de i met de 2-0. Hij verzekerde dus de overwinning voor de Seagulls. Met deze kostbare overwinning deed Brighton uitstekende zaken in de strijd om het behoud. Met de drie punten staan ze momenteel tien punten boven de degradatiezone.