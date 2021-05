Kostas Laifis staat voor zijn 200e(!) voor Standard: "Hopelijk blijft hij zolang mogelijk bij ons"

Hij kwam een kleine vijf jaar geleden over van Olympiakos in een huurdeal met aankoopoptie, ondertussen is hij al jaar en dag een sterkhouder.

Kostas Laifis zit al bijna vijf jaar in De Vurige Stede en zal zaterdagavond zijn 200e wedstrijd afwerken voor de Rouches op bezoek bij Oostende.

Met elf goals en negen assists in 199 wedstrijden was hij als verdediger ook aanvallend al van waarde, enkel Mehdi Carcela speelde al meer matchen voor de Rouches.

Discrete speler

"Het is een discrete speler, zoals hij altijd is geweest. Hij is te vertrouwen en dat is in de voetbalwereld eerder apart", aldus Mbaye Leye over zijn Cyprioot op de persconferentie voorafgaand aan het duel.

"Vijf jaar bij een ploeg als Standard zitten, dat zegt veel. Hij heeft de goede mentaliteit, ik hoop dat hij hier nog zolang mogelijk blijft."