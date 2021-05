Verstraete blikt vooruit: "Ik wil nu vooral veel spelen"

Louis Verstraete en Waasland-Beveren maken zich op voor een levensbelangrijk duel in Seraing vanavond. Beveren kroop op de laatste speeldag van de reguliere competitie door het oog van de naald dankzij twee doelpunten van Verstraete. Nu hebben de Waaslanders dus nog kans op redding...

Op 17-jarige leeftijd mocht Louis Verstraete invallen tijdens een Europa League wedstrijd met Gent tegen Tottenham. Vanaf daar af aan gaat het alleen maar opwaarts, moet de Merelbekenaar gedacht hebben. 4 jaar later speelt de middenvelder nog steeds ‘maar’ bij Waasland-Beveren.

“Je weet nooit hoe de dingen zullen lopen. Ik heb twee keer geprobeerd om door te breken bij een topploeg in België, en dat is tot tweemaal toe niet gelukt. Ik heb er wel veel uit geleerd. Nu heb ik nood aan een paar seizoenen waar ik veel kan spelen, wat er daarna komt, zien we wel weer”, aldus Louis Verstraete in een interview met Sport/voetbalmagazine.