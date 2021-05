Hayen vanavond iets meer beducht voor één man: "Het maakt niet uit dat hij ze vooral in het begin van het seizoen maakte"

Waasland-Beveren speelt vanavond de heenmatch van het levensbelangrijke duel met Seraing. Nicky Hayen ging op afzondering om hetzelfde gevoel te creëren als voor OHL. Hij is echter op zijn hoede...

Eerst en vooral voor de lepe trucjes van de coach van Seraing. “Seraing heeft een concept waarin de hand van Emilio duidelijk zichtbaar is. Ze hebben offensieve mogelijkheden en creëren makkelijk kansen", zei hij aan HLN.

Maar de Waaslanders hebben ook Mikautadze, de spits die 19 keer wist te scoren. “Die negentien goals liegen niet. Het maakt niet uit dat hij de eerste veertien in het begin van het seizoen maakte, je mag niet vergeten dat men in 1B vier keer tegen elkaar speelt."

"Alle verdedigers waren aan het eind volledig op hem ingesteld. Zo’n spits blijft gevaarlijk. Dat we de slechtste verdediging uit 1A hadden, is een terechte vaststelling. Toch konden we ook tegen Gueye en Sakala (KV Oostende) en tegen Anderlecht de nul houden."