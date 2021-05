Slavia Praag al zeker van titel in Tsjechië: ex-speler Anderlecht scoort in kampioenenwedstrijd

Ook in Tsjechië is de kampioen al bekend. Slavia Praag haalde het vandaag met 5-1 van Viktoria Pilsen en is zo al zeker van de titel. Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht) zette de 5-1 eindstand op het bord.

Slavia Praag heeft de titel behaald in de Tsjechische competitie. De ploeg van onder meer Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht), Simon Deli (Club Brugge) en Peter Olayinka (ex-Zulte Waregem) kan namelijk niet meer ingehaald worden. Door de 5-1 overwinning van vandaag tegen Viktoria Pilsen (Staciu maakte het laatste doelpunt) is het verschil met de eerste achtervolger Jablonec al 16 punten. Er zijn nog vier speeldagen te gaan in de Tsjechische competitie.