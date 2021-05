🎥 Club Brugge komt daags na topper met schitterende mini-docu naar buiten: "Wat zijn we aan het doen, man? Tegen f*cking Anderlecht, man?"

Club Brugge pakte gisteren in extremis een punt tegen RSC Anderlecht. De West-Vlamingen staan zo opnieuw een stap dichter bij de titel. En dat is te zien in een mini-docu.

Club Brugge verwent de fans al een poosje via de sociale media en dat zal ook in de Champions Play-Offs niet anders zijn. Deze keer mogen de supporters zich aan enkele mini-documentaires verwachten. Het moet gezegd: de eerste aflevering is alvast schitterend! "Eén match dichter bij ons doel!" 🔵⚫ #WeNeverWalkAlone S02E01 pic.twitter.com/VvTYL1gcRi — Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 3, 2021