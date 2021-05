Vanaken gunt Rafa zijn transfer naar Anderlecht: "Daarom kan ik hem niets kwalijk nemen"

Lior Refaelov gaat de komende twee seizoenen voor RSC Anderlecht voetballen. De fans van Antwerp FC en vooral Club Brugge schrokken zich een hoedje. Hans Vanaken kan zijn voormalige ploegmaat begrijpen.

Lior Refaelov maakte in België vooral naam bij Club Brugge. De Israëliër was jarenlang één van de sterkhouders in het Jan Breydelstadion. Vooral de fans van blauw-zwart zien het dan ook als verraad dat hij voor RSC Anderlecht gaat voetballen.

“Ik begrijp dat het voor de supporters gevoelig ligt”, aldus Hans Vanaken in Het Laatste Nieuws. “Al zijn de meningen verdeeld. Rafa is een goede gast. Veel fans zullen hem blijven appreciëren. Persoonlijk kan ik hem niets kwalijk nemen. Hij is 35 jaar en kiest voor zekerheid.”