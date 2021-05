Oostende opgebrand? "Als je met 6-2 wint van Standard ben je sowieso topfavoriet"

Leuk om direct een bonus van vier punten te hebben op de concurrentie. KV Oostende doet volop mee voor de laatste Europese plaats. "De derde poging is hopelijk de goeie", aldus Jelle Bataille.

KV Oostende liet zaterdag zien dat er nog wel wat in de tank zit. "Iedereen zei dat we opgebrand waren", klonk het bij de rechtsachter. "We hebben ons spel teruggevonden. Na 34 matchen op het scherpst van de snee was het ook wel logisch dat we er wat door zaten. De teambuilding heeft deugd gedaan en de coach liet ons ook wat rustiger trainen. Hiermee geven we toch een signaal: als je 6-2 wint tegen Standard, dan ben je sowieso favoriet om de poule te winnen."

Want dat Europees voetbal, daar hunkeren ze wel naar. Ze hebben de kansen gekregen in de reguliere competitie, maar lieten ze liggen. Of dat nu Conference League is... "Eerlijk? Ik weet er niks van", lachte Bataille. "Ik zou niet weten hoe het in elkaar zit. Ik las dat we tegen de B-ploeg van Liverpool kunnen uitkomen ofzo? Maakt allemaal niks uit: Europees is Europees."