'Anderlecht ziet deze zomer twee doelmannen vertrekken, maar vindt vervanger bij andere Belgische eersteklasser'

Vincent Kompany liet Bart Verbruggen afgelopen weekend debuteren in de hoofdmacht van RSC Anderlecht. Op die manier weet ook Timon Wellenreuther dat zijn toekomst niet in Brussel ligt. En... er is een extra doelman op komst.

RSC Anderlecht stoomt Hendrik Van Crombrugge klaar voor het nieuwe seizoen. Het is de bedoeling dat Bart Verbruggen als doublure aan de jaargang zal starten. Vincent Kompany ziet in de 18-jarige doelman de toekomstige nummer één. De kans is namelijk groot dat Van Crombrugge - zonder blessureleed was hij al weggeweest - na volgend seizoen zijn transfer zal krijgen. Voor Timon Wellenreuther en Warner Hahn is het voorbij. Beide doelmannen mogen op zoek naar een nieuwe club. Het verhaal van Hahn is al eventjes geschreven, terwijl Wellenreuther zich niet kan verzoenen met de status van derde doelman. Al heeft paars-wit ook voor die rol al een speler op het oog. Deze keer wél prijs? Sudpresse weet dat Kenny Steppe opnieuw op de Brusselse radar staat. Anderlecht deed afgelopen winter al een poging om de 32-jarige doelman binnen te halen, maar STVV lag dwars. Voor de volledigheid: Steppe heeft nog een contract tot medio 2023 op Stayen, maar speelde dit seizoen amper tien wedstrijden.