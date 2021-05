🎥 Niet voor gevoelige kijkers: ook in de kleedkamer van KV Oostende kan het zwaar stormen

Het gebeurt in de beste kleedkamers waar er wat karakters bij elkaar zitten: naar elkaar wijzen na een puntenverlies. Ook bij Oostende blijkbaar. In de nieuwste aflevering van 'Kustboys' is te zien hoe Jack Hendry en ex-speler Ari Skulason elkaar in de haren vliegen. De 'f***ings' volgen elkaar op.