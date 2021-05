Geen Engelse finale in de Europa League: Villarreal schakelt Arsenal uit en neemt het op tegen Manchester United

We krijgen dan toch geen Engelse finale in de Europa League. Manchester United gaat door, maar Arsenal strandt in de halve finale.

Arsenal - Villarreal 0-0

Na een teleurstellend resultaat in de heenwedstrijd moest Arsenal vandaag winnen van Villarreal. Eén doelpunt was genoeg voor de Gunners na de 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd, maar ze kwamen uiteindelijk niet tot scoren. Een pijnlijk resultaat dus voor de mannen van Arteta. Arsenal haalt voor het eerst in 25 jaar geen Europees voetbal. Emery haalt zijn slag dus thuis.

AS Roma - Manchester United 3-2

Na de 6-2 vernedering in de heenwedstrijd kon AS Roma bijna onmogelijk nog doorstoten tegen de Mancunians. In de eerste helft maakte Edinson Cavani de 0-1 en zo leek de wedstrijd helemaal gespeeld. Edin Dzeko en Bryan Christante maakten elk nog een doelpunt voor het uur en brachten zo nog een beetje spanning in de wedstrijd, maar Cavani maakte in de 68ste minuut zijn tweede van de avond. Dat Nicola Zalewski nog scoorde in de laatste tien minuten maakte niet veel meer uit.

Manchester United is nog maar de tweede ploeg die 8 keer of meer weet te scoren in de halve finales van de Europa League/UEFA Cup. Enkel Aláves deed beter. Zij scoorden in 2001 negen keer tegen FC Kaiserslautern.