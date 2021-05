eProLeague loopt op zijn einde: wie haalt de finale?

In de play-offs van de eProLeague werden gisteren de kwartfinales afgewerkt. Voor alle duidelijkheid: het gaat om de Jupiler Pro League, maar dan op de PlayStation. In die kwartfinales stootte Anderlecht door tegen Zulte Waregem, KV Kortrijk overklaste Antwerp, Oud-Heverlee Leuven won nipt van Sint-Truiden en Standard gind onderuit tegen Charleroi.

Op 12 mei zullen de halve finales gespeeld worden en een week later, op 19 mei, de finale. Anderlecht neemt het op tegen Kortrijk, Oud-Heverlee Leuven zal moeten spelen tegen Charleroi. Het belooft nog een spannende strijd te worden.

