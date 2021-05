Genomineerden voor manager van de maand april in de Premier League zijn bekend: deze keer wel prijs voor Ole Gunnar Solskjaer?

Niet alleen de genomineerden voor de speler van de maand april zijn bekend in de Premier League, maar ook de vier managers die kans maken op de prijs, zijn bekendgemaakt. Ole Gunnar Solskjaer is één van de favorieten voor deze prijs.

Ole Gunnar Solskjaer was dit seizoen al een paar keer genomineerd, maar hij is nog niet verkozen tot manager van de maand. Daar kan nu misschien verandering in komen, want de Noor is genomineerd om manager van de maand april te worden.

De manager van Manchester United krijgt wel enkele stevige concurrenten, want ook Sam Allardyce (West Bromwich Albion), Marcelo Bielsa (Leeds United) en Steve Bruce (Newcastle United) zijn genomineerd.