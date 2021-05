Frédéric Frans kiest zijn favoriet elftal in aanloop naar KRC Genk-Club Brugge: "Hij is de Vormer van Genk"

Vrijdag trappen KRC Genk en Club Brugge speeldag 2 van de Champions' play-offs op gang. In aanloop naar deze topper vroegen we Beerschot-speler Frédéric Frans om zijn favoriete elftal samen te stellen met spelers van de Limburgers en blauw-zwart. Geen eenvoudige klus, zo bleek...

"Amai, hoe moet ik aan die voorlijn beginnen", was de veelzeggende reactie nadat we Frans appten. Na lang wikken en wegen is hij erin geslaagd een elftal samen te stellen. Met zeven Bruggelingen is de landskampioen hofleverancier in de 4-3-3 van Frédéric Frans. Opvallend: voor jongens als Bryan Heynen, Charles De Ketelaere en Théo Bongonda is geen plaats.

Doel

Simon Mignolet: “Zonder twijfel. Een echte klasbak en een puntenpakker.”

Verdediging

Clinton Mata (rechtsachter): “Voor mij al jaren een van de beste verdedigers van onze competitie. In mijn ogen is hij gemaakt voor Engels voetbal. Anderzijds zit hij ook gewoon heel goed bij Club Brugge, iets wat door veel mensen toch onderschat wordt. Hij speelt elk jaar voor de titel, speelt Champions League en zal ook financieel niet slecht boeren. Om dat allemaal zomaar op te geven om bij een staartploeg in de Premier League te gaan voetballen, dat is toch niet evident.”

Odilon Kossounou (centrale verdediger): “Het opkomend talent. Sterk, snel. Heeft een mooie toekomst voor zich.”

Brandon Mechele (centrale verdediger): “Iemand waar weinig over gepraat wordt, maar altijd op niveau presteert. Hij speelt elke week zijn matchke. Mechele is een sobere, goede verdediger. En vergis je niet: hij is niet voor niets Rode Duivel.”

Daniel Munoz (linksachter): “Ik weet dat hij geen linksachter is, maar ik kies voor de vier beste verdedigers. Sobol of Arteaga had gekund, maar ik verkies Munoz. Hij is een beest en speelt op een constant niveau.”

Middenveld

Ruud Vormer (verdedigend middenvelder): “Ik ga voor een lekker offensief middenveld, Vormer moet het dan maar oplossen als nummer 6. Hij moet sowieso in de ploeg, al had puur voor het evenwicht in dit elftal Mats Rits misschien een betere keuze geweest. De aanjager bij Club Brugge met enorm veel invloed op het elftal.”

Hans Vanaken (aanvallende middenvelder): “Vanaken is technisch zo sterk. Ik kan echt niet rond hem. Zijn statistieken mogen dit seizoen dan wel wat minder zijn, hij kan op elk moment die beslissende pass geven of een doelpunt scoren. Of hij klaar is voor een stap naar een grote competitie? Tja, net als bij Mata: ze hebben het goed voor mekaar bij Club Brugge.”

Kristian Thorstvedt (aanvallende middenvelder): “Eerlijk, ik was tot voor kort niet echt onder de indruk van Thorstvedt, maar de laatste maanden heeft hij enorme stappen vooruit gezet. Op basis van zijn huidig vormpeil kan ik hem niet uit de ploeg laten. Hij is zo’n beetje de Vormer van Genk: irritant voor de tegenstander, heel veel invloed op het team, en natuurlijk kan hij ook erg goed voetballen.”

Aanval

Noa Lang (linksvoor): “Meteen na zijn komst drukte hij zijn stempel op het spel van Club Brugge. Chapeau! Zijn statistieken zeggen alles. Een absolute topspeler.“

Paul Onuachu (spits): “Zowel Bas Dost als Paul Onuachu zijn toppers, maar je kan gewoon niet om die dertig goals van Onuachu heen. Dat zijn waanzinnige statistieken. Doorgaans ben ik vrij sterk in kopduels, maar tegen hem is er geen beginnen aan. Met Bas Dost lijk je minder moeite te hebben tijdens de wedstrijd. Tot hij plots daar is om te scoren. Dost is meer de sluipschutter, terwijl Onuachu echt het aanspeelpunt is.”

Junya Ito (rechtsvoor): “Hij is zo snel op die eerste meters, ongezien. Net als Lang is ook Ito een game changer. Een droom om in de ploeg te hebben, maar tegelijkertijd een hel als tegenstander. (lacht) Ik ben blij dat ik geen back ben. Het is ongelooflijk dat er geen plaats is voor Théo Bongonda, want ook hij is ongelooflijk goed. In de match op Beerschot pakte hij rood nadat hij mij een elleboogstoot uitdeelde. Daags nadien heeft hij zich via Instagram uitgebreid geëxcuseerd. Dat is klasse en siert hem als mens.”