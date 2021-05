Standard Luik heeft een nieuwe kapitein om het vuur terug te brengen

Konstantinos Laifis, de oudgediende bij Standard Luik, krijgt vanaf nu de kapiteinsband bij de club uit de 'Vurige Steden'.

Konstantinos Laifis kwam een kleine vijf jaar geleden over van Olympiakos in een huurdeal met aankoopoptie, ondertussen is hij al jaar en dag een sterkhouder. Vorige week op het veld van KV Oostende speelde hij zijn 200ste wedstrijd in het shirt van Standard Luik.

De centrale verdediger is zo een echte oudgediende bij Standard Luik. Vanaf dit weekend mag hij ook de kapiteinsband letterlijk en figuurlijk omarmen. Laifis zei hierover: "Het is een eer om de nieuwe kapitein van dit team te zijn. Ik wil mijn best doen om mijn club te vertegenwoordigen en mijn ploegmaats te inspireren."